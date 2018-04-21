القاهرة : السبت 21 أبريل 2018
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السبت 21/أبريل/2018 - 12:24 م

صور.. القبض علي «مهندس» وبحوزته عملات مزورة للنصب علي السائحين

صوره من الحدث
صوره من الحدث
حنان نبيل وهدير مصطفي
dostor.org/2137195

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تفاصيل القبض على مهندس كهربائى انتحل صفة صحفى لاتهامه بالنصب على السائحين العرب، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة بعملات مختلفة بمنطقة الأزبكية.

تعود الواقعة بتلقى المقدم محمد رضا، رئيس مباحث قسم شرطة الأزبكية، بلاغًا من ابكير بن إسماعيل، " يحمل إحدى الجنسيات العربية "،50 سنه، بقيام أحد الأشخاص بالإستيلاء منه علي مبلغ 1100 دولار، 460 جنيه بدعوى تغيير المبلغ من العملة الأجنبية، إلي العملة المحلية بأعلى من سعر السوق المصرفي، ولاذ بالفرار.

وبعمل التحريات تبين صحة الواقعة، وبعرض صور ذوى السوابق والمفرج عنهم حديثًا المعروف عنهم ارتكاب مثل تلك الحوادث تعرف على أحدهم، ويدعي خالد ي، 50 سنه، مهندس كهربائي، والسابق اتهامه في 5 قضايا آخرهم 11491 لسنه 2016م، الأزبكية " نصب "، واتهمه بارتكاب الواقعة.

وبتقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه، وبمواجهته بالتحريات والمعلومات أيدها، واعترف بإرتكاب الواقعة، تم بإرشاده ضبط المبلغ المالي المستولي عليه،585 ساعة يد، 75 هاتف محمول، كارنية بمهنة نائب مدير تحرير جريدة " مزور "، ومبالغ مالية عبارة عن (66219 دولار، 11505 يورو، 177025 جنيه مصري، 634 ريال قطري، 21700 ليرة سوري، 139500 دينار عراقي، 93875 ريال سعودي، 15041 جنيه سوداني، 7005 درهم إماراتي، 830 ليرة تركي، 30500 دينار جزائري، 330 دينار كويتي، 1290 دينار أردني، 2397 جنيه ليبي، 60 دينار بحريني، 199 جنية جنوب السودان، 524.5 ريال عماني، 3300 ديسة، 44850 ريال يمني، 95000 ليرة لبناني، 2350 روبيه هندي، 700 شيكل إسرائيلي.

وأضاف، بأن باقي المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة ونصب أخري، وباستدعاء المجني علي تعرف عليه، واتهمه بالنصب.

وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارى تطوير مناقشته عن مصدر باقي المضبوطات، وعما ارتكبه من حوادث أخري.

صور.. القبض علي «مهندس» وبحوزته عملات مزورة للنصب علي السائحين
صور.. القبض علي «مهندس» وبحوزته عملات مزورة للنصب علي السائحين
صور.. القبض علي «مهندس» وبحوزته عملات مزورة للنصب علي السائحين
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