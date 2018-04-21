«زراعة المنيا»: توريد 8 آلاف و754 طن قمح حتى الآن

أكد عبدالعاطى صديق الخطيب، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، أن موسم حصاد وتوريد القمح للمحافظة هذا العام جيد ولا توجد أى مشاكل أو شكاوى من المزارعين والفلاحين خلال عملية التوريد حتى الآن.



وأضاف وكيل وزارة الزراعة، فى تصريح خاص لـ"الدستور"، أن ما تم حصاده حتى الآن من القمح بلغ 28 ألفًا و500 فدان، وأن ما تم توريده وصل إلى 8 آلاف و754 طنًا، مشيرًا إلى أنه ولأول مرة لا توجد أى شكاوى منذ بداية زراعة القمح حتى حصاده وتوريده؛ حيث تم توفير الأسمدة اللازمة وحل جميع المشكلات، التى تواجه المزارعين وسعر توريد الإردب مناسب للمزارعين، مؤكدًا أن مكتبه مفتوح لأى مزارع أو فلاح يواجه أى مشكلة.