القاهرة : السبت 21 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:39 م

رئيس وزراء اليابان يثير ازمة بسبب «قُربان» ضريح ياسوكوني
12:14 م

بريطانيا تشيد بتعليق التجارب النووية والصاروخية لكوريا الشمالية
08:05 م

متحدث نتنياهو: حماس تسعى لإبادة اليهود
12:30 ص

سفير مصر بألمانيا: فخور باستقبال الجمهور لوزيرة الثقافة ببرلين (صور)
09:50 م

تجهيزات لاستقبال نصف مليون مريد لـ«القنائى»
09:47 م

اسمعوهم.. ماذا يريد الشعب من الحكومة فى الموازنة الجديدة؟
09:25 م

مشادة بين نيللي كريم وسولافا في «اختفاء»
05:33 م

أمريكا تدعو للضغط على كوريا الشمالية للتخلى عن أسلحتها النووية
03:33 م

الهادي: عناصر حماس أنزلوا علم مصر من الشيخ زويد بعد اقتحام السجون
12:53 م

تأييد قرار «حفظ التحقيقات» مع ورثة عاطف عبيد
01:50 ص

طفل سورى ينفى الهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما
12:13 ص

مقتل قياديين بالقاعدة في مداهمة أمنية للتحالف باليمن
اقتصاد
السبت 21/أبريل/2018 - 12:22 م

«تطوير مصر» تُنظم جولة للاطلاع على إنشاءات «المونت جلالة»

العضو المنتدب لشركة
العضو المنتدب لشركة تطوير مصر
بكر بهجت
dostor.org/2137191

تنظم شركة "تطوير مصر" للاستثمار والتطوير العقاري بعد غدٍ الاثنين زيارة لموقع مشروع "المونت جلالة" وهو أحد المشروعات السياحية متعددة الاستخدامات في العين السخنة، للإطلاع على آخر مستجدات العمليات الإنشائية التى تتم بوتيرة سريعة بهدف تسليم الوحدات في مواعيدها التعاقدية وطبقا لأعلى معايير الجودة المحلية والعالمية.

ويقام منتجع المونت جلالة بمنطقة جبال الجلالة بالعين السخنة، ويشغل مساحة 2.2 مليون متر مربع، ويضم 3 مناطق ترفيهية رئيسية.

ومؤخرا أكد أحمد شلبي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، أنه سيتم ضخ 3 مليارات جنيه استثمارات خلال عام 2018 في مشروعي المونت جلاله وفوكا باي، لافتًا إلى أن مشروع فوكا باي في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي على مساحة مليون متر مربع ومشروع المونت جلالهة على مساحة 2.2 مليون متر مربع.

وأضاف "شلبي" أن الشركة حققت حجم مبيعات خلال عام 2017 وصل إلى 4.5 مليار جنيه ومن المتوقع أن يصل حجم مبيعات الشركة في 2018 إلى 8 مليارات جنيه مصري.

موضوعات متعلقة

البورصة: «رمكو» تستعد لتنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

ننشر خريطة استثمارات مُطورى العقارات فى المدن الجديدة

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا

منذ اسبوع

«أرامكو» السعودية الشركة الأكثر ربحية في العالم

منذ أقل من شهر

الدولار يتعافى من خسائره بعد تصريحات ترامب بشأن سوريا

منذ أقل من شهر

تراجع بورصات الخليج بفعل توترات سوريا

منذ أقل من شهر

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد

منذ أقل من شهر

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه

الآن

صلاح جاهين: «الليلة الكبيرة عملتها وأنا مش واخد بالى»

ضرب سوريا كشف عيوبًا فى منظومة الأسلحة الفرنسية

بالأسماء.. النيابة الإدارية ترشح ثلاثة نواب لرئاسة الهيئة

البرلمان: تعديل أى بند فى الموازنة الجديدة «حق لنا»

الأكثر قراءة

«كيتي».. اتُهمت بالجاسوسية وبرأها «السرطان»

خاص.. عادل إمام يعود إلى السينما بعد غياب 8 أعوام

بالأسماء.. النيابة الإدارية ترشح ثلاثة نواب لرئاسة الهيئة

السيسى: سعادتى بالغة بأعمال تطوير طريق «القاهرة - العين السخنة»

ألبومات الصور

ميناء الإسكندرية يستقبل 786 سائحًا

فنادق الغردقة تحتفل بـ«اليوم العالمى للأرض»

بالصور.. تكريم إياد نصار ونيرمين الفقى فى أسبوع الموضة الأردنى

بالصور.. تفاصيل حفل رامى صبرى فى جامعة «MSA»

نجم الساعة

كوريا الجنوبية ترد على وقف جارتها الشمالية للأنشطة النووية

الأكثر قراءة

«كيتي».. اتُهمت بالجاسوسية وبرأها «السرطان»

خاص.. عادل إمام يعود إلى السينما بعد غياب 8 أعوام

بالأسماء.. النيابة الإدارية ترشح ثلاثة نواب لرئاسة الهيئة

السيسى: سعادتى بالغة بأعمال تطوير طريق «القاهرة - العين السخنة»

كشكول

رئيس جامعة بكين: معهد كونفشيوس "كارت ثقافة" في العلاقات بين مصر والصين

السفير الصيني بالقاهرة: معهد كونفشيوس صفحة من العلاقات مع مصر

افتتاح نقطة اتصال مستشفى 2020 لعلاج الأورام بجامعة أسيوط

رئيس جامعة القاهرة: معهد كونفوشيوس "فلسفة حياة"

وزير التعليم العالي: معهد كونفوشيوس دليل عللى متانة العلاقات مع الصين

الأمصار

شرطة مدغشقر تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين

السعودية تحظر زيارة جبل النور وغار حراء

الرئيس الأمريكي يزور بريطانيا في يوليو

لبنان: إخلاء سبيل «الضابط» من تهمتي التخابر والاغتيال

انطلاق معرض «إنترسك السعودية» في 24 أبريل الجاري

ads
منوعات

«دراسة»: المشي بأقدام حافية يعزز نمو الأطفال الجسماني

«يتنفسون تحت الماء».. خصائص جينية لقبيلة باجاو

استشارية علم نفس الموضة تحلل ميلانيا ترامب: «انطوائية وتحب النقاء»

ولاد الكار

اليوم.. معرض للمنتجات الزراعية بنقابة الصحفيين

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك