«تطوير مصر» تُنظم جولة للاطلاع على إنشاءات «المونت جلالة»

تنظم شركة "تطوير مصر" للاستثمار والتطوير العقاري بعد غدٍ الاثنين زيارة لموقع مشروع "المونت جلالة" وهو أحد المشروعات السياحية متعددة الاستخدامات في العين السخنة، للإطلاع على آخر مستجدات العمليات الإنشائية التى تتم بوتيرة سريعة بهدف تسليم الوحدات في مواعيدها التعاقدية وطبقا لأعلى معايير الجودة المحلية والعالمية.



ويقام منتجع المونت جلالة بمنطقة جبال الجلالة بالعين السخنة، ويشغل مساحة 2.2 مليون متر مربع، ويضم 3 مناطق ترفيهية رئيسية.



ومؤخرا أكد أحمد شلبي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، أنه سيتم ضخ 3 مليارات جنيه استثمارات خلال عام 2018 في مشروعي المونت جلاله وفوكا باي، لافتًا إلى أن مشروع فوكا باي في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي على مساحة مليون متر مربع ومشروع المونت جلالهة على مساحة 2.2 مليون متر مربع.



وأضاف "شلبي" أن الشركة حققت حجم مبيعات خلال عام 2017 وصل إلى 4.5 مليار جنيه ومن المتوقع أن يصل حجم مبيعات الشركة في 2018 إلى 8 مليارات جنيه مصري.