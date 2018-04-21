كبير باحثي معهد واربورغ يحاضر عن «ابن أبي دقن»

ضمن الفعاليات التي تُنظمها جمعية الآثار القبطية بالقاهرة، ومقرها الكنيسة البطرسية، يُلقي البروفيسور ألستر هاميلتون كبير الباحثين في معهد واربورغ بلندن المتخصص في دراسة حركات الإصلاح الراديكالي والعلاقات الغربية مع العالم العربي والإسلامي جامعة أمستردام والأستاذ السابق لتاريخ الأفكار بجامعة ليدن، في السادسة من مساء الجمعة المقبل 27 أبريل، مُحاضرة بعنوان «يوسف بن أبي دقن – قبطيّ في أوروبا في بداية عصرها الحديث».



عن موضوع المُحاضرة يقول نبيل فاروق أمين مكتبة جمعية الآثار القبطية أن يوسف بن أبي دقن المعروف في الغربي باسم جوزيفوس أبودقنوس، كان قبطيًا من القاهرة، وقضى في أوروبا ما يقرب من ثلاثين سنة ابتداءً من سنة 1595 حتى سنة 1623م، وصل إلى روما وهو شاب وكان يحمل خطاب توصية من بطريرك الإسكندرية جبريال السابع لبابا الفاتيكان كليمنت الثامن، وبعد أن تأقلم في روما سافر إلى فرنسا ثم إنجلترا وبلجيكا وألمانيا والنمسا، وأخيرًا وصل إلى إسطنبول، وقد فتحت جامعات أوروبا أبوابها أمامه، واستقبله الأمراء ورحب به العلماء، وقد عمل أحيانًا مدرسًا، وفي أحيان أخرى مدير مكتبة أو مترجمًا.



وأضاف «فاروق»: من خلال المحاضرة سوف نتابع خبرات وأهداف يوسف ابن أبي دقن، الذي يُعد القبطيّ الوحيد الذي زار أوروبا في أوائل العصر الحديث، ونفسرها في إطار الحياة الأدبية والدينية والسياسية لذلك العصر.

