عادل منير: «الأفروآسيوى للتأمين» سيناقش الشمول المالى

قال الدكتور عادل منير الأمين العام للاتحاد الأفروآسيوى للتأمين، إن انطلاق فعاليات منتدى الاتحاد الأفرآسيوى للتأمين، فى دورته الثانية 23 أبريل الجاري، سيناقش على مدار يومين عدة نقاط مرتبطة بالشمول المالى.



وأوضاف "منير" أن المنتدى سيتناول في الجلسة الأولى الارتباط بين الطلب على تأمينات الحياة وعملية الشمول المالى، ومدى الحاجة إلى اتخاذ خطوات جادة نحو توفير تأمينات الحياة على نطاق واسع من الانتشار جغرافيا والاهتمام بتغطية الاحتياجات لاجتذاب أكبر عدد من العملاء مع تثقيف الناس بأهمية وقيمة وجود التأمين والحاجة إليه كأحد أساسيات الحياة.



وتابع "منير" أن أجندة المؤتمر تتضمن موضوعات عديدة تعد من أولويات صناعة التأمين منها موضوع الجلسة الثانية "تكنولوجيا التأمين Insurtech والفرص في صناعة التأمين"، إذ يتم التعرف على ما تقدمه الثورة الإلكترونية، الحالية، لشركات التأمين من أفكار جديدة للابتكار فى المنتجات، وتجديد إستراتيجياتها وتوفير المنصات التكنولوجية المتطورة فى التسويق والتوزيع على نطاق واسع، وتدعيم شبكة العملاء الحاليين.



وأكد "منير" أن القيام بثورة تأمينية أصبح أمر حتمي، من خلال استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة التي تساعد على تخطي الأبعاد الجغرافية، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات فى تحسين فرص نجاح العملية التأمينية لصالح جميع أطرافه وهو ما سنعمل على أن يلقى اقتناعا وحماسا من بين المشاركين فى المنتدى أصحاب القدرة على خلق المنتج وترويجه ليلائم احتياجات كل فئات المجتمع.



وفى نهج يثرى المعرفة ويعبر عن مسئولية الاتحاد الأفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين فى الاهتمام بكل ما هو جديد، فنيا، بصناعة التأمين العالمية، وتنعقد ورشة عمل على هامش المنتدى عن تسعير منتجات التأمين متناهى الصغر واستعراض تجربة رائدة لمنتج تأمين متناهى الصغر فى الحياة تقدمه وتوزعه إحدى شركات التأمين على الحياة المصرية ذات رأس المال الأجنبى وتحمل علامة تجارية لها سمعتها العالمية الطيبة، ويختتم المنتدى فعالياته بوضع رؤية مستقبلية نحو نجاح قنوات توزيع المنتجات التأمينية لمحدودى الدخل.

