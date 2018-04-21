إحباط تهريب 99 ألف ريال سعودى بحوزة راكب إلى السعودية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، من إحباط تهريب كمية من النقد الأجنبى، بحوزة راكب متوجه إلى السعودية.



بدأت الواقعة أثناء إنهاء إجراءات طائرة الخطوط السعودية المتجهة إلى الرياض، وبتمرير حقائب أحد الركاب على أجهزة الإكس راى تبين وجود أجسام معتمة، ما استدعى إلى تفتيش الحقائب وعثر على مبلغ 99 ألف ريال سعودى، و5 آلاف جنيه مصرى داخل جيب سرى فى الحقيبة الخاصة به.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.