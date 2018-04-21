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السبت 21/أبريل/2018 - 12:16 م

أندريه زكي لـ«الدستور»: لا نية لعمل قانون أحوال شخصية لكل كنيسة

القس الدكتور أندريه
القس الدكتور أندريه زكي
مونيكا جرجس - تريزة شنودة - جرجس صفوت
dostor.org/2137186

قال القس الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، إنه لا صحة لخروج قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى 3 قوانين، وذلك في حالة عدم الاتفاق على الشكل النهائي للقانون الموحد للطوائف الثلاث.

وأضاف «أندريه» في تصريحات خاصة، لـ«الدستور»، أن القانون فى حال صدوره سيكون موحدًا، ومن المحتمل أن يكون لكل طائفة، في بعض المواد الخاصة بها لا سيما موضوع الطلاق.

كان قد كشف مصدر كنسي عن أن الطوائف المسيحية الثلاث، في اجتماعها المقبل، لمناقشة قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط، سوف يناقشون المواد الخلافية بين الكنائس الثلاث الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية.

وأضاف المصدر الكنسي، لـ«الدستور»، أنه في حالة عدم الاتفاق على الشكل النهائي لقانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط والذي تم الاتفاق على 90% من بنود مشروع القانون حتى الوقت الراهن، سوف يتخذ شكلًا آخر خلال الفترة المقبلة، خاصة أنهم لم ينعقدوا لمناقشة الشكل النهائي له منذ شهر فبراير من العام الماضي.

وأوضح المصدر أن هناك مقترحًا من المحتمل أن يناقش خلال الاجتماع المقبل لممثلي الكنائس الثلاث، ويتمثل في تقديم 3 قوانين للأحوال الشخصية، قانون لكل طائفة يحكم بنودها في التعامل مع مشكلات الأحوال الشخصية للأقباط، وذلك في حالة عدم الاتفاق على الشكل النهائي للقانون الموحد للطوائف الثلاث.

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