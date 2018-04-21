هاني البحيري يشارك في أسبوع الموضة الأردني

شارك مصمم الأزياء المصري العالمي، هاني البحيري، في فعاليات المؤتمر الصحفي لأسبوع الموضة الأردني الذي ينظمه الإعلامي، أحمد عليوة، رئيس مهرجان الفضائيات العربية ومؤسس «إنترناشيونال فاشون آورد» بالتعاون مع شعبان خميس ممثل الجانب الأردني في المهرجان.



وأعرب «البحيري» عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور «إنستجرام»، عن سعادته للمشاركة في أسبوع الموضة الأردني لصيف 2018.



وأعلن خلال كلمته عن اختياره كأول عربي ليقدم عرض أزياء في استاد مدريد الإسباني، وذلك في 3 مايو المقبل.

