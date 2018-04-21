«المراغي»: صناعة الغزل والنسيج خرجت من الإنعاش بعد تطويرها

أكد جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن صناعة الغزل والنسيج خرجت من الإنعاش بعد تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي لحكومة المهندس شريف إسماعيل بتطويرها، وإسناد ذلك الملف لمكتب وارنر الأمريكي لوضع الدراسات اللازمة.



وأضاف «المراغي» خلال عمومية النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج اليوم السبت، أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان انتهت من قانون جديد يضمن حقوق العمال بدلًا من قانون ١٢ لسنة ٢٠٠٣ الذي كان يهدر حقوق العمال، مضيفًا أن هناك مشروع قانون جديد لصرف بدل رصيد الإجازات للعاملين بالدولة يتم مناقشته الآن في البرلمان بالإضافة لقانون التأمينات الاجتماعية.