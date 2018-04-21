تشييع جثمان رابع شهيد فلسطيني في أحداث «جمعة الأسرى»

شيّع مئات الفلسطينيين- اليوم- جثمان الشهيد محمد إبراهيم أيوب، البالغ من العمر 15 عاما، بعد إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال خلال اشتباكات على طول حدود غزة.



واندلعت- أمس- اشتباكات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال على حدود غزة، استخدموا خلالها الطائرات الورقية على شكل العلم الفلسطينى.



وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية- فى بيان مقتضب، أمس- أنه بارتقاء الطفل محمد إبراهيم أيوب؛ يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 4 أشخاص.



وكان الشاب سعد عبدالمجيد عبدالعال «29 عاما»، قد استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلى لترتفع حصيلة الجمعة الرابعة لمسيرة العودة إلى 4 شهداء «جمعة الشهداء والأسرى».



وأكدت وزارة الصحة فى قطاع غزة، أن حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية بحق المتظاهرين السلميين خلال المسيرة «4 شهداء و445 مصابا بجراح مختلفة، واستنشاق الغاز».