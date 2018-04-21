القاهرة : السبت 21 أبريل 2018
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السبت 21/أبريل/2018 - 11:07 ص

الخارجية الروسية: «لافروف» يزور الصين بعد غدٍ

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
أش أ
dostor.org/2137054

يزور وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الصين بعد غدٍ الإثنين، لمدة يومين؛ تلبية لدعوة من الجانب الصيني.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن «لافروف» سيجري مباحثات في بكين مع نظيره الصيني وانج يي، مضيفًا أنه من المقرر أيضا عقد لقاء مع الزعيم الصيني شين جين بينج.

وأوضحت الخارجية الروسية أن مباحثات «لافروف» في بكين ستركز على العلاقات الثنائية بين البلدين، والتحضير لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، والتي من المتوقع أن تتم في فترة عقد اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شانغهاي للتعاون في يونيو المقبل في مدينة تشينجداو الصينية.

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