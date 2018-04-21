ستيلا مكارتني: صناعة الأزياء فى خطر

عبرت مصممة الأزياء البريطانية، ستيلا مكارتني، أن صناعة الأزياء والموضة التي تشهد ازدهارا مستمرا تستخدم العديد من الاساليب تعود للعصور الوسطى، تؤدى إلى اضرار بيئية.





وقالت في تصريحات نقلتها وكالة رويترز: «لو فكرت في الموضة الموجودة سواء كانت فاخرة أو سريعة... إنها تغرق الكوكب»،مطالبة باجراء تغييرات جذرية فى صناعة الأزياء المهدرة فى الوقت الذى تنامت فيه الطبقات المتوسطة حول العالم وزاد الطلب على الملابس والأحذية.



ويتم اطلاق معرض فى لندن،اليوم، تحت أسم الموضة من الطبيعة، يتحدث عن نهب البيئة من أجل انتاج السلع، ومحاولات بعض المصممين التحديث وإعادة التدوير واستخدام طرق مختلفة مما يعود بالاضرار الجسيمة على البيئة، مؤكدة أن المصممين بحاجة إلى تبنى طرق أنظف بيئيا.



وذكر تقرير صدر عن مؤسسة (إلين ماك آرثر) في 2017، أن صناعة المنسوجات مبنية على نموذج قديم وملوث، حيث يبعث الغازات الضارة التى ترفع درجة حرارة الأرض، بالاضافة أن 50٪ من الملابس المرسلة لمكتب النفايات في المملكة المتحدة يمكن إعادة تدويرها.





