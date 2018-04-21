بينهم 3 إماراتيين.. «بلومبرج» تكشف عن أغنى أثرياء العالم

سجّلت ثروة جيف بيزوس زيادة بنسبة 2.29 مليار دولار بحسب آخر تصنيف أجرته وكالة "بلومبرج" الأميركية، إذ ازدادت ثروته إلى 130 مليارا في أحدث تصنيف أجرته الوكالة أمس الجمعة وضم 500 من كبار أثرياء العالم.



وحل في المركز الثاني بيل جيتس بثروة 92 مليار دولار بزيادة 401 مليون دولار على أساس سنوي حتى تاريخه.



فيما جاء وارن بوفيت في المركز الثالث بثروة 85.2 مليار دولار، بزيادة 590 مليون دولار.



أما بيرنارد أرنولت فجاء في المركز الرابع بثروة 73.8 مليار دولار بزيادة 10.5 ملايين دولار على أساس سنوي.



وجاء مارك زوكربيرج في المركز الخامس بثروة 69.7 مليار دولار بزيادة 3.07 مليارات على أساس سنوي.



ومن الإمارات حل ماجد الفطيم في المركز 254 بثروة 6.5 مليارات دولار، وعبد الله الغرير في المركز 329 بثروة 5.49 مليارات دولار، وحل حسين سجواني في المركز 434 بثروة 4.56 مليارات دولار.