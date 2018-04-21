رئيس «الصليب الأحمر» السابق: آثار الصراع في اليمن تحصد الأرواح

قال الرئيس السابق لبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي في اليمن ألكسندر فيت، إنه يعتقد أن الآثار غير المباشرة الناجمة عن الصراع في اليمن الآن، تحصد المزيد من الأرواح أكثر من التفجيرات والقصف والهجمات البرية.



ولفت فيت - في تصريحات للصحفيين أوردها راديو "صوت أمريكا""، اليوم السبت - إلى وقوع أكثر من 2000 حالة وفاة بسبب الكوليرا والإسهال المائي فيما يربو عن 6 أشهر، مشيرًا إلى النظام الصحي المتداعي وانقطاع الكهرباء تقريبا عن معظم البلدات وغياب السلع الأساسية أو توفرها ولكن بأسعار شديدة الارتفاع.



وأضاف أنه يزور عواصم بعض الدول من بينها برلين وبروكسل وباريس وواشنطن لإيصال رسالة مفادها أن "الوضع في اليمن ونتائج الآثار غير المباشرة للأعمال العدائية في غاية السوء".



وأوضح أن شن العمليات العسكرية يعد أمرًا سيئًا بما يكفي، لكن الآثار غير المباشرة للحرب على البنية التحتية المتداعية في اليمن، والفشل في دفع رواتب للعاملين في مجال الصحة والمعلمين وموظفي الدولة يؤثر حقا على الحياة اليومية لليمنيين.

