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اقتصاد
السبت 21/أبريل/2018 - 11:01 ص

«القاضي»: قطاع الاتصالات أصبح رقم واحد في معدل النمو

المهندس ياسر القاضي،
المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات
طارق عتمان
dostor.org/2137048

صرح المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح رقم واحد فى معدل النمو السنوي عن باقي القطاعات فى مصر، ولذلك تتولى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمشاركة مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، بناء كوادر من الشباب المصري ومن ثم بناء الاقتصاد.

وأضاف القاضي، في إطار المؤتمر السنوي لشركة Otlob، والذي شهد سبل تطوير الشركة للخدمات المقدمة ومناقشة الخطة الخاصة بالعام الجاري، أن الوزارة بمشاركة النتائج مع الشركات المتواجدة في مصر مثل Otlob وغيرها من الشركات الأخرى التى تعمل فى مصر.

من جهته، أكد وليد السعدني، رئيس شركة "Otlob"، أن شركة "Delivery Hero" العالمية استحوذت مؤخرًا على شركة Otlob، حيث يعد هذا الاستحواذ هو أكبر دليل على ما تراه "Delivery Hero" من فرص للاستثمار والنمو في السوق المصري.

وعن الشراكة، أوضح السعدني أن Otlob انطلقت كموقع إلكتروني عام 1999، ثم تطبيق للهواتف الذكية لتسهيل عملية طلب الطعام للمستخدمين، وعن نسبة النمو السنوي في أعمال الشركة، أكد السعدني أن النسبة تكاد تقترب من 100%، لتعزز مركز Otlob وريادتها في خدمات طلب الطعام.

كما أوضح السعدني أن الشراكة مع شركة بحجم Delivery Hero من المتوقع أن تحقق نجاحًا وتقدمًا أكبر لـOtlob، حيث إن شركاء النجاح من المطاعم أصبحوا متأكدين من أن Otlob تقف على أرض صلبة مما يسهل عملية انضمام المطاعم لها وهذا بدوره يساعد في توسيع وانتشار الخدمات لشتى محافظات مصر، ومن جهتها تعمل Otlob على تطوير التقنيات والمحتوى الخاص بالموقع والتطبيق لضمان راحة ورضاء عملائها.

من ناحيته، صرح نيكولاس أوزبرج، أحد مؤسسي الشركة الألمانية Delivery Hero، بأن الشركة تبحث دائمًا عن شركاء نجاح في دول مختلفة، مُضيفًا أن مصر اصبحت من أكثر الأسواق الجاذبة للاستثمار الأجنبي في دول الشرق الأوسط، ومن هنا جاء قرار التعاون بين Otlob و"Delivery Hero".

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