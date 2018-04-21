ضبط عامل بالفيوم هارب من تنفيذ 3 أحكام قضائية

ألقى المقدم محمد ثابت عطوة، رئيس مباحث تنفيذ الأحكام بالفيوم، بالتعاون والتنسيق مع وحدة مباحث مركز شرطة سنورس، القبض على «أحمد. ر» 33 سنة، عامل، هارب ومطلوب للتنفيذ عليه في 3 أحكام قضائية، وكذلك على ذمة القضية رقم 113 لسنة 2017 أمن دولة طوارئ «حيازة أسلحة نارية وذخائر».



تلقى اللواء خالد شلبي، مدير الأمن، إخطارًا من اللواء حسام فوزي، مدير المباحث، يفيد بالواقعة.



وتم التحفظ على المضبوطات.



وحُرِّرَ المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطِرَت النيابة؛ لمباشرة التحقيق.