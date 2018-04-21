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السبت 21/أبريل/2018 - 11:00 ص

«تعليم الدقهلية» يفتتح معرض ختام الأنشطة السنوي

صوره من الحدث
صوره من الحدث
الدقهلية - سالى نافع
dostor.org/2137046

تستعد مديرية التربية والتعليم فى محافظة الدقهلية، بحضور علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، لاستقبال المحافظ الدكتور أحمد الشعراوى، لافتتاح المعرض السنوي لختام أنشطة التربية والتعليم بمدرسة الشهيد محمد جمال سليم فى مدينة المنصورة.

وأوضح على عبد الروؤف أن المعرض يعد حصاد لمجهود من العمل الشاق اشتركت فيه جميع الإدارات التعليمية لإخراج أروع احتفالية لنهاية الأنشطة، مؤكدا أهمية وضرورة المشاركة فى الأنشطة لاستغلال طاقات الطلاب واكتشاف مواهبهم.

وتضمن المعرض نماذح فنية ومجلات حائط ونماذج لأعمال الاقتصاد المنزلى ورسومات عن التاريخ المصرى والفرعونى شاركت فيها جميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

«تعليم الدقهلية» يفتتح معرض ختام الأنشطة السنوي
«تعليم الدقهلية» يفتتح معرض ختام الأنشطة السنوي
«تعليم الدقهلية» يفتتح معرض ختام الأنشطة السنوي
«تعليم الدقهلية» يفتتح معرض ختام الأنشطة السنوي
«تعليم الدقهلية» يفتتح معرض ختام الأنشطة السنوي
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