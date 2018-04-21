«تعليم الدقهلية» يفتتح معرض ختام الأنشطة السنوي

تستعد مديرية التربية والتعليم فى محافظة الدقهلية، بحضور علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، لاستقبال المحافظ الدكتور أحمد الشعراوى، لافتتاح المعرض السنوي لختام أنشطة التربية والتعليم بمدرسة الشهيد محمد جمال سليم فى مدينة المنصورة.



وأوضح على عبد الروؤف أن المعرض يعد حصاد لمجهود من العمل الشاق اشتركت فيه جميع الإدارات التعليمية لإخراج أروع احتفالية لنهاية الأنشطة، مؤكدا أهمية وضرورة المشاركة فى الأنشطة لاستغلال طاقات الطلاب واكتشاف مواهبهم.



وتضمن المعرض نماذح فنية ومجلات حائط ونماذج لأعمال الاقتصاد المنزلى ورسومات عن التاريخ المصرى والفرعونى شاركت فيها جميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.