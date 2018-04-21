كشف غموض واقعة العثور على طالب مذبوحًا بالبحيرة

كشف ضباط المباحث بقسم شرطة إيتاي البارود في محافظة البحيرة، برئاسة الرائد إسلام السعدني- اليوم- غموض العثور على جثة طالب مذبوحا، وذلك على طريق قرية أمليط التابعة للمركز.



وكان اللواء علاء عبدالفتاح، مدير الأمن، تلقى إخطارًا، من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بالعثور على جثة لذكر في العقد الثاني من العمر، على طريق عزبة بولس بقرية إمليط، وبمناظرتها تبين وجود "جرح ذبحي بالعنق، واخرى قطعية في كف اليد اليسرى"، ونقل لمشرحة مستشفى إيتاي البارود العام.



وأسفرت جهود البحث عن تحديد شخصية المتوفى، ويدعى "فرحات رجب السيد فرحات " 19 سنة- طالب، وتعرف والده عليه، والذي قرر بخروج ابنه بالدراجة البخارية "توك توك" الخاصه به؛ للعمل بها، وعدم عودته، وعلمه عقب ذلك بالواقعة، ولم يتهم أحدا بالتسبب في قتله.



وتمكن ضباط المباحث بمركز إيتاى البارود، وباشراف العقيد حازم الشيخ رئيس فرع البحث الجنائى، من تحديد مرتكب الواقعة ويدعى "إسلام ف ا ا" 23 سنة- منجد، وبضبطه؛ أقر بجريمته بدافع السرقه؛ لمروره بضائقه ماليه، حيث أعد مسبقًا لارتكابها، وأعد لذلك سلاحا أبيض "سكين " وبتاريخ الواقعه؛ استقل الدراجه البخاريه صحبة المجنى عليه من شارع رمسيس بدائرة المركز؛ بدعوى توصيله لقرية أمليط، وبالطريق المُشار إليه؛ تعدى عليه محدثًا إصابته التي أودت بحياته واستولى على الدراجه البخاريه وفر هاربا.



وأضاف بتخلصه من السلاح المُستخدم والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه بإلقائهما في أحد المجارى المائيه، وإضرام النيران بالدراجه البخارية الُمستولى عليها، وكذا التصرف بالبيع في بعض الإكسسوارات الخاصه بها، لكل من: " محمود ج م ا" 28 سنة- سائق، " رضوان ع ا " 25 سنة- عامل المقيمان قرية فرنوى بدائرة مركز شبراخيت.



وبتطوير مناقشة المتهم؛ أرشد عن الدراجه البخاريه المُستولى عليها وتبين إحتراقها بالكامل.



وجار العرض على النيابه العامة.