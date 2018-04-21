القاهرة : السبت 21 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:05 م

متحدث نتنياهو: حماس تسعى لإبادة اليهود
12:30 ص

سفير مصر بألمانيا: فخور باستقبال الجمهور لوزيرة الثقافة ببرلين (صور)
09:50 م

تجهيزات لاستقبال نصف مليون مريد لـ«القنائى»
09:47 م

اسمعوهم.. ماذا يريد الشعب من الحكومة فى الموازنة الجديدة؟
09:25 م

مشادة بين نيللي كريم وسولافا في «اختفاء»
05:33 م

أمريكا تدعو للضغط على كوريا الشمالية للتخلى عن أسلحتها النووية
03:33 م

الهادي: عناصر حماس أنزلوا علم مصر من الشيخ زويد بعد اقتحام السجون
12:53 م

تأييد قرار «حفظ التحقيقات» مع ورثة عاطف عبيد
01:50 ص

طفل سورى ينفى الهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما
12:13 ص

مقتل قياديين بالقاعدة في مداهمة أمنية للتحالف باليمن
08:02 م

مفيد فوزى يؤكد قصة حب غادة السمان وبليغ حمدى: الموسيقار لم يكن جادًا فى العلاقة
12:43 م

الملك سلمان يستقبل رئيس المجلس البابوي للفاتيكان

حوادث
السبت 21/أبريل/2018 - 11:00 ص

كشف غموض واقعة العثور على طالب مذبوحًا بالبحيرة

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
أيمن بدر
dostor.org/2137045

كشف ضباط المباحث بقسم شرطة إيتاي البارود في محافظة البحيرة، برئاسة الرائد إسلام السعدني- اليوم- غموض العثور على جثة طالب مذبوحا، وذلك على طريق قرية أمليط التابعة للمركز.

وكان اللواء علاء عبدالفتاح، مدير الأمن، تلقى إخطارًا، من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بالعثور على جثة لذكر في العقد الثاني من العمر، على طريق عزبة بولس بقرية إمليط، وبمناظرتها تبين وجود "جرح ذبحي بالعنق، واخرى قطعية في كف اليد اليسرى"، ونقل لمشرحة مستشفى إيتاي البارود العام.

وأسفرت جهود البحث عن تحديد شخصية المتوفى، ويدعى "فرحات رجب السيد فرحات " 19 سنة- طالب، وتعرف والده عليه، والذي قرر بخروج ابنه بالدراجة البخارية "توك توك" الخاصه به؛ للعمل بها، وعدم عودته، وعلمه عقب ذلك بالواقعة، ولم يتهم أحدا بالتسبب في قتله.

وتمكن ضباط المباحث بمركز إيتاى البارود، وباشراف العقيد حازم الشيخ رئيس فرع البحث الجنائى، من تحديد مرتكب الواقعة ويدعى "إسلام ف ا ا" 23 سنة- منجد، وبضبطه؛ أقر بجريمته بدافع السرقه؛ لمروره بضائقه ماليه، حيث أعد مسبقًا لارتكابها، وأعد لذلك سلاحا أبيض "سكين " وبتاريخ الواقعه؛ استقل الدراجه البخاريه صحبة المجنى عليه من شارع رمسيس بدائرة المركز؛ بدعوى توصيله لقرية أمليط، وبالطريق المُشار إليه؛ تعدى عليه محدثًا إصابته التي أودت بحياته واستولى على الدراجه البخاريه وفر هاربا.

وأضاف بتخلصه من السلاح المُستخدم والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه بإلقائهما في أحد المجارى المائيه، وإضرام النيران بالدراجه البخارية الُمستولى عليها، وكذا التصرف بالبيع في بعض الإكسسوارات الخاصه بها، لكل من: " محمود ج م ا" 28 سنة- سائق، " رضوان ع ا " 25 سنة- عامل المقيمان قرية فرنوى بدائرة مركز شبراخيت.

وبتطوير مناقشة المتهم؛ أرشد عن الدراجه البخاريه المُستولى عليها وتبين إحتراقها بالكامل.

وجار العرض على النيابه العامة.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

الهادي: عناصر حماس أنزلوا علم مصر من الشيخ زويد بعد اقتحام السجون

منذ يومين

تأييد قرار «حفظ التحقيقات» مع ورثة عاطف عبيد

منذ 4 أيام

اليوم.. الحكم على المتهم بقتل طالبة الطب اليمنية

منذ أقل من شهر

الجنايات تخلي سبيل متهمين في قضية «إرهاب»

منذ أقل من شهر

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا

منذ أقل من شهر

شاب يلقي نفسه من الطابق الخامس بالعجوزة

الآن

أسعار الذهب اليوم.. «عيار 21» يُسجل 658 جنيهًا

اليوم.. رئيس الوزراء يزور محافظة الإسماعيلية

أهم 10 مزارات أثرية بالجيزة.. تعرف عليها

اليوم.. محاكمة نائب محافظ الإسكندرية فى اتهامها بالرشوة

الأكثر قراءة

بالأسماء.. النيابة الإدارية ترشح ثلاثة نواب لرئاسة الهيئة

خاص.. عادل إمام يعود إلى السينما بعد غياب 8 أعوام

بلاغ للنائب العام يتهم رباعي «المصري اليوم وبي بي سي» ببث الفتن

بأمر «الحوت الأزرق».. طالبة تقتل أمها وشقيقها حرقًا بسوهاج

ألبومات الصور

بالصور.. تكريم إياد نصار ونيرمين الفقى فى أسبوع الموضة الأردنى

بالصور.. تفاصيل حفل رامى صبرى فى جامعة «MSA»

«الدستور» تحتفل بعقد قران أميرة ملش وعلاء الغطريفي (صور)

شيرين بصحبة زوجها حسام حبيب في عزاء والدها (صور)

نجم الساعة

كوريا الجنوبية ترد على وقف جارتها الشمالية للأنشطة النووية

الأكثر قراءة

بالأسماء.. النيابة الإدارية ترشح ثلاثة نواب لرئاسة الهيئة

خاص.. عادل إمام يعود إلى السينما بعد غياب 8 أعوام

بلاغ للنائب العام يتهم رباعي «المصري اليوم وبي بي سي» ببث الفتن

بأمر «الحوت الأزرق».. طالبة تقتل أمها وشقيقها حرقًا بسوهاج

كشكول

"أمهات مصر": نظام الثانوية الجديد سيحدث شكل الدروس الخصوصية ولن يقضي عليها

استعدادات مبكرة بـ"التعليم" لمحاصرة الغش الإلكتروني مع انطلاق موسم الامتحانات

غدًا.. انطلاق ملتقى جامعة القاهرة الثاني للتوظيف والتدريب

تكثيفات أمنية بمحيط جامعة القاهرة استعدادا لافتتاح معهد كونفوشيوس الصيني

كايرو ستيبس ترفع إسم مصر بحصولها على أعرق جوائز الجاز الألمانية

الأمصار

أبرز ما جاء في الصحف الفلسطينية السبت

اتفاقية تعاون بين السعودية والفلبين لاستقدام العمالة

أبرز عناوين الصحف الباكستانية اليوم السبت

أبرز عناوين الصحف المغربية السبت

مقتل 6 من طالبان في اشتباكات مع الجيش الأفغاني

ads
منوعات

«يتنفسون تحت الماء».. خصائص جينية لقبيلة باجاو

استشارية علم نفس الموضة تحلل ميلانيا ترامب: «انطوائية وتحب النقاء»

دراسة تكشف: «قبضة اليد القوية تحل المشكلات أسرع»

ولاد الكار

اليوم.. معرض للمنتجات الزراعية بنقابة الصحفيين

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك