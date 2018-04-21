«اتصال» تستضيف وزيري الاتصالات وقطاع الأعمال العام.. الأحد

تستضيف منظمة اتصال، نواة منظمات المجتمع المدني لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، غدًا الأحد 22 إبريل، استكمالا لأنشطتها في مبادرة «Meet The Government» والتى أطلقتها اتصال العام الماضي، تحت رعاية وحضور المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وقال الدكتور محمد شديد، الرئيس التنفيذي لـ«اتصال»: «إن هذا النشاط يأتي في إطار دور اتصال الذي تلعبه تجاه صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لإيجاد حلول سريعة للقضايا والتحديات التى تواجه المجتمع المصري، ويأتي ذلك للتعرف على السياسات والخطط المستقبلية للحكومة، خاصة وزارة قطاع الأعمال العام".



وأضاف: «إن شركات قطاع الأعمال العام تعد من أبرز المجالات الخصبة بالنسبة للمشروعات والأفكار الجديدة التى تسعى إليها شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خاصة وأن هناك عددًا كبيرًا من الشركات تسعى إلى تطوير أعمالها، والاتجاه نحو التكنولوجيا والتحول الرقمي، وما يمكن أن تقدمه التكنولوجيا لمواجهة التحديات التى تواجه شركات قطاع الأعمال العام».



واستطرد شديد قائلًا: «إن التكنولوجيا يمكن أن تساهم في تحسين أداء شركات قطاع الأعمال العام».