محافظ سوهاج: إزالة حالتى تعدٍ على النيل بساقلتة

قال الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، إنه تمت إزالة حالتي تعدٍ على أراضي حماية النيل، على مساحة 1200 متر، في حملة مكبرة بناحية مركز ساقلتة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة والأجهزة الأمنية، فى إطار خطة المحافظة لمنع التعديات على النيل.



وأضاف المحافظ أن الأجهزة المعنية تقوم بحملات مستمرة لإزالة أى تعدٍ على النيل، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والمحافظين، وللتصدى لتلك التعديات، مشددا على جميع الأجهزة المعنية بضرورة تكثيف الحملات والإزالة الفورية لجميع التعديات، وتنفيذ خطة المحافظة للتصدي لظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة، وحماية أراضي الدولة.



من جانبه، قال عبدالمسيح عياد، مدير عام حماية النيل بسوهاج، إنه تم القيام بحملة إزالات مكبرة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة، وأسفرت الحملة عن إزالة حالتي تعدٍ على مساحة 1200 متر، بالاشتراك مع مسئولي الإزالات ومديرية الأمن والمسطحات المائية.



وجارٍ أعمال المتابعة وتكثيف الحملات.