«مشروعك»: 7 آلاف مواطن تقدموا للاستفادة من القروض ببني سويف

أعلنت نهى محمد بخيت، مدير «مشروعك» بديوان عام محافظة بني سويف، اليوم السبت، أن 7 آلاف و20 مواطنًا تقدموا بطلبات للحصول على قروض «مشروعك»، بقيمة 372.5 مليون جنيه، وتمت الموافقة على 6474 قرضًا بعد دراستها، وبقيمة إجمالية 305 مليون جنيه، وتم تنفيذ 6459 مشروًعا بقيمة 303 مليون جنيه، لتوفير 7087 فرصة عمل للمواطنين بالمحافظة، وجار دراسة 135 مشروع آخر، بقيمة 36.7 مليون جنيه.



وأشارت «بخيت» في تصريحات صحفية، أن المواطنين تقدموا بالقروض بمراكز المحافظة السبع، ومنها مركز بني سويف بـ 1733 قرض، بقيمة 95 مليون جنيه، مركز ببا 1363 قرضاَ بقيمة 35.8 مليون جنيه، مركز الواسطى 926 قرضًا بقيمة 62 مليون جنيه، مركز ناصر 711 قرضًا بقيمة 45.1 مليون جنيه، مركز الفشن 681 قرضًا بقيمة 21.7 مليون جنيه، مركز سمسطا 629 قرضًا بقيمة 24.9 مليون جنيه، مركز اهناسيا 461 قرضًا بقيمة 18.3 مليون جنيه.