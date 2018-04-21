القاهرة : السبت 21 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:05 م

متحدث نتنياهو: حماس تسعى لإبادة اليهود
12:30 ص

سفير مصر بألمانيا: فخور باستقبال الجمهور لوزيرة الثقافة ببرلين (صور)
09:50 م

تجهيزات لاستقبال نصف مليون مريد لـ«القنائى»
09:47 م

اسمعوهم.. ماذا يريد الشعب من الحكومة فى الموازنة الجديدة؟
09:25 م

مشادة بين نيللي كريم وسولافا في «اختفاء»
05:33 م

أمريكا تدعو للضغط على كوريا الشمالية للتخلى عن أسلحتها النووية
03:33 م

الهادي: عناصر حماس أنزلوا علم مصر من الشيخ زويد بعد اقتحام السجون
12:53 م

تأييد قرار «حفظ التحقيقات» مع ورثة عاطف عبيد
01:50 ص

طفل سورى ينفى الهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما
12:13 ص

مقتل قياديين بالقاعدة في مداهمة أمنية للتحالف باليمن
08:02 م

مفيد فوزى يؤكد قصة حب غادة السمان وبليغ حمدى: الموسيقار لم يكن جادًا فى العلاقة
12:43 م

الملك سلمان يستقبل رئيس المجلس البابوي للفاتيكان

محافظات
السبت 21/أبريل/2018 - 10:57 ص

«مشروعك»: 7 آلاف مواطن تقدموا للاستفادة من القروض ببني سويف

«مشروعك»: 7 آلاف
بنى سويف - محمد عبد الحفيظ
dostor.org/2137041

أعلنت نهى محمد بخيت، مدير «مشروعك» بديوان عام محافظة بني سويف، اليوم السبت، أن 7 آلاف و20 مواطنًا تقدموا بطلبات للحصول على قروض «مشروعك»، بقيمة 372.5 مليون جنيه، وتمت الموافقة على 6474 قرضًا بعد دراستها، وبقيمة إجمالية 305 مليون جنيه، وتم تنفيذ 6459 مشروًعا بقيمة 303 مليون جنيه، لتوفير 7087 فرصة عمل للمواطنين بالمحافظة، وجار دراسة 135 مشروع آخر، بقيمة 36.7 مليون جنيه.

وأشارت «بخيت» في تصريحات صحفية، أن المواطنين تقدموا بالقروض بمراكز المحافظة السبع، ومنها مركز بني سويف بـ 1733 قرض، بقيمة 95 مليون جنيه، مركز ببا 1363 قرضاَ بقيمة 35.8 مليون جنيه، مركز الواسطى 926 قرضًا بقيمة 62 مليون جنيه، مركز ناصر 711 قرضًا بقيمة 45.1 مليون جنيه، مركز الفشن 681 قرضًا بقيمة 21.7 مليون جنيه، مركز سمسطا 629 قرضًا بقيمة 24.9 مليون جنيه، مركز اهناسيا 461 قرضًا بقيمة 18.3 مليون جنيه.

الآن

أسعار الذهب اليوم.. «عيار 21» يُسجل 658 جنيهًا

اليوم.. رئيس الوزراء يزور محافظة الإسماعيلية

أهم 10 مزارات أثرية بالجيزة.. تعرف عليها

اليوم.. محاكمة نائب محافظ الإسكندرية فى اتهامها بالرشوة

الأكثر قراءة

بالأسماء.. النيابة الإدارية ترشح ثلاثة نواب لرئاسة الهيئة

خاص.. عادل إمام يعود إلى السينما بعد غياب 8 أعوام

بلاغ للنائب العام يتهم رباعي «المصري اليوم وبي بي سي» ببث الفتن

بأمر «الحوت الأزرق».. طالبة تقتل أمها وشقيقها حرقًا بسوهاج

ألبومات الصور

بالصور.. تكريم إياد نصار ونيرمين الفقى فى أسبوع الموضة الأردنى

بالصور.. تفاصيل حفل رامى صبرى فى جامعة «MSA»

«الدستور» تحتفل بعقد قران أميرة ملش وعلاء الغطريفي (صور)

شيرين بصحبة زوجها حسام حبيب في عزاء والدها (صور)

نجم الساعة

كوريا الجنوبية ترد على وقف جارتها الشمالية للأنشطة النووية

الأكثر قراءة

بالأسماء.. النيابة الإدارية ترشح ثلاثة نواب لرئاسة الهيئة

خاص.. عادل إمام يعود إلى السينما بعد غياب 8 أعوام

بلاغ للنائب العام يتهم رباعي «المصري اليوم وبي بي سي» ببث الفتن

بأمر «الحوت الأزرق».. طالبة تقتل أمها وشقيقها حرقًا بسوهاج

كشكول

"أمهات مصر": نظام الثانوية الجديد سيحدث شكل الدروس الخصوصية ولن يقضي عليها

استعدادات مبكرة بـ"التعليم" لمحاصرة الغش الإلكتروني مع انطلاق موسم الامتحانات

غدًا.. انطلاق ملتقى جامعة القاهرة الثاني للتوظيف والتدريب

تكثيفات أمنية بمحيط جامعة القاهرة استعدادا لافتتاح معهد كونفوشيوس الصيني

كايرو ستيبس ترفع إسم مصر بحصولها على أعرق جوائز الجاز الألمانية

الأمصار

أبرز ما جاء في الصحف الفلسطينية السبت

اتفاقية تعاون بين السعودية والفلبين لاستقدام العمالة

أبرز عناوين الصحف الباكستانية اليوم السبت

أبرز عناوين الصحف المغربية السبت

مقتل 6 من طالبان في اشتباكات مع الجيش الأفغاني

ads
منوعات

«يتنفسون تحت الماء».. خصائص جينية لقبيلة باجاو

استشارية علم نفس الموضة تحلل ميلانيا ترامب: «انطوائية وتحب النقاء»

دراسة تكشف: «قبضة اليد القوية تحل المشكلات أسرع»

ولاد الكار

اليوم.. معرض للمنتجات الزراعية بنقابة الصحفيين

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك