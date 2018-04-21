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الثقافة
السبت 21/أبريل/2018 - 10:56 ص

عمر طاهر: يجب تقديم «مواضيع هادفة» للطفل العربي

الكاتب عمر طاهر
الكاتب عمر طاهر
أش أ
dostor.org/2137039

أخذ مهرجان الشارقة القرائي للطفل، جمهوره من الكبار والصغار إلى عوالم الطفولة الأولى، وحقق أحلامهم بالتعرّف على الأصوات التي رافقت شخصياتهم الكرتونية المحببة، وذلك خلال جلسة حوارية بعنوان "أغنّي لكم"، استضافت كلا من الفنان الجزائري طارق العربي طرقان، والشاعر والمؤلف المصري عمر طاهر، اللذين تحدثا عن تجربتهما في مجال التأليف، والغناء للأطفال، وآثارها الثقافية والتربوية على الأجيال الجديدة.

وتطرقت الورشة- التي أدارتها الشاعرة الإماراتية شيخة المطيري ضمن فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان الذي يستمر حتى 28 من أبريل الجاري في مركز اكسبو الشارقة- إلى الحديث عن الفوارق الملحوظة بين ما كان يطرح في السابق من مواد معرفية وثقافية مرئية ومسموعة، وما يتم تناوله الآن، مستعرضين العوامل التي أسهمت في خلق فجوة ملحوظة، ومقدمين تصورات لترسيخ الثقافة الصحيحة والإيجابية في نفوس الأجيال الجديدة.

ودعا الكاتب عمر طاهر، مؤلف مسلسل سوبر هنيدي، إلى الانتباه لضرورة تقديم مواضيع هادفة للطفل العربي، تتضمن قيما نبيلة ذات رسائل جوهرية تحفظ حضورها في الذاكرة.

وقال طاهر إن الكتابة تنبع من أول شيء يتعلمه الإنسان في طفولته، فهي التي تترك أثرًا لا يزول للأبد، مؤكدا أن كل شيء لمس خياله وهو طفل؛ أسهم بشكل فاعل في تحريك ميوله، وفكره، وتوجهاته، نحو تبني الجمال.

وأضاف:" أنا عشت في جيل يمتلك أشياء كثيرة مختلفة، ويتشارك في الوقت نفسه بأمور متنوعة، فالذوق العام في ذلك الوقت يختلف تمامًا عما يجري حاليًا، إذ بات كل شخص له توجّه واهتمام كالجزيرة المعزولة، لا يوجد له روابط جماعية، وهذا أمر ينعكس بلا شك على قيمة المواد التي تقدّم للأجيال الجديدة".

وتابع:" كانت لدينا تساؤلات عديدة خلال تقديمنا لأعمالنا، أبرزها: كيف يمكننا أن نحكم على ما ننتجه للأطفال؟ إذ علينا الانتظار وقتًا طويلًا للحكم على ما ينتج لجيل بأكمله، فنحن الآن نحكم على ما تم انتاجه قبل عشرين عامًا، وهو ما يؤكد أن المعايير والمقاييس اختلفت، والزمان بات أسرع، والخيارات توسّعت، حيث في السابق كانت الرسائل توضع في خزائن ويغلق عليها، فيما هي اليوم تبثّ عبر الهواء مباشرة وبسرعة أفقدتها حميميتها".

وأشار "طاهر" إلى أن الأعمال التي نجحت في الوصول إلى ذاكرة الأطفال؛ تضمنت موضوعات قيّمة، وأصابت أساسات شغفهم في الاكتشاف؛ لهذا لم يكن من السهل أن تنسى.

واستهل الفنان الجزائري طارق العربي طرقان- الذي قدم أغنيات مسلسلات كرتونية شهيرة، مثل "ماوكلي" و"الكابتن ماجد"- حديثه بالإشارة إلى أن تأسيس المشاريع الموجهة للأطفال يجب أن تبدأ من الأسرة، التي وصفها بالخلية الأولى، والمكون الأساسيّ للطفل، مؤكدًا أن الأعمال التي قام بها كانت تستهدف طفلًا واحدًا، وعائلة واحدة، في إشارة إلى مدى الالتزام بخصوصية الطرح والإيمان بأهميته التربوية والثقافية.

واستعاد "طرقان"- في حديثه- ذكريات 25 عامًا مضت، حيث وصف تواجد الكبار برفقة الصغار في الجلسة بأنها ثمرة الأحلام، والجهود التي كانت تعتمل في نفوسهم قبل الشروع بكتابة وتأليف الأعمال المخصصة للأطفال آنذاك.

وأكدّ أن المحرّك الرئيس الذي دفعهم نحو الإبداع؛ هو الأمل، الذي اعتبره أساسا لذلك، وأن فقدانه؛ يفقد المرء جزءًا كبيرًا من متع الحياة، لافتا إلى أن الطفولة التي مرّ بها هي التي أرشدته إلى جمال الموسيقى، وإلقاء الشِعر، وأسهمت في إيصاله لما هو عليه الآن.

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