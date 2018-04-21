ضبط متهم هارب من قضية سرقة بالفيوم

ألقي ضباط مباحث مركز شرطة ابشواي بالفيوم، القبض علي متهم هارب مطلوب ضبطه وإحضاره، علي ذمة قضية سرقة دراجة بخارية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.



كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارًا من اللواء حسام فوزي، مدير المباحث، يفيد تمكن قوة أمنية من وحدة مباحث ابشواي من ضبط "محمد.م"، 27 سنه، عامل هارب، ومطلوب ضبطه وإحضاره علي ذمة القضية، رقم 5351 لسنه 2018، سرقة دراجة بخارية.



تحرر المحضر اللازم، بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبس المتهم علي ذمة التحقيقات.

