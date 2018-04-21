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السبت 21/أبريل/2018 - 10:52 ص

«مدبولي» يشكل لجنة فنية لإعداد الكود المصري لمؤشرات جودة الحياة

مصطفى مدبولى
مصطفى مدبولى
dostor.org/2137035

صرحت المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول وزارة الإسكان رئيس قطاع الإسكان والمرافق، بأن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أصدر القرار رقم 258 لسنة 2018، بتشكيل لجنة فنية لإعداد الكود المصري لمؤشرات جودة الحياة، برئاسة الدكتور عادل يس محرم، أستاذ الهندسة المعمارية بجامعة عين شمس، فى إطار تنفيذ ما وعد به الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته التى ألقاها عقب فوزه بالفترة الرئاسية الثانية، بتحقيق التنمية والاستقرار، وتوفير الحد اللازم لجودة الحياة لأبناء الوطن.

وأضافت المهندسة نفيسة هاشم: تضم اللجنة في عضويتها نخبة من العلماء والخبراء والمتخصصين فى جميع المجالات، وهم: الدكتور إبراهيم عبد الجليل السيد، الرئيس السابق لجهاز شؤون البيئة، والدكتور إبراهيم مصطفي الدميري، مدير معهد العمارة والإسكان بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والدكتور جلال الدين أحمد أمين، الأستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة حبيبة حسن على حسن، خبيرة التغذية بمنظمة الصحة العالمية - الأمم المتحدة بالقاهرة، والدكتور خالد محمد يسري، نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون البحوث والدراسات بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والدكتور عبد العزيز عبد القادر الجمل، طبيب استشاري حر، والدكتور على عبد الرحمن يوسف، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة ومحافظ الجيزة الأسبق، والدكتور فتحي محمد مصيلحي، العميد السابق لكلية الآداب جامعة المنوفية، والدكتور محمد عصمت حامد العطار، أستاذ العمارة بجامعة المنصورة والجامعة البريطانية بالقاهرة، ممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور نسرين إبراهيم البغدادي، الرئيس السابق لمركز البحوث الاجتماعية، والمهندسة نفيسة محمود هاشم رزق، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور يسري صابر حسن الجمل، وزير التربية والتعليم الأسبق.

وأوضح الدكتور خالد الذهبي، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، أن اللجنة عقدت أول اجتماعاتها منذ يومين، بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، برئاسة الدكتور عادل يس محرم، متمنيًا لأعضاء اللجنة التوفيق فى أداء عملهم، ومؤكدًا الدعم الكامل من وزارة الإسكان، متمثلة فـي المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، للجنة لإنجاز مهامها.

وأكد الدكتور عادل يس محرم، رئيس اللجنة، العمل على الارتقاء بجودة الحياة للمصريين، واللحاق بمصاف الأمم ذات المراتب العالية فى جودة الحياة.

وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، إلى أنه تم خلال الاجتماع بأعضاء اللجنة، إلقاء الضوء على مهام اللجنة، والجدول الزمني لإنهاء الأعمال، وإصدار الكود المصري الذي يهدف للارتقاء بجودة الحياة، بما يحقق ذلك للمواطن المصري، في جميع نواحي الحياة.

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