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مصر
السبت 21/أبريل/2018 - 10:52 ص

وزير قطاع الأعمال يبحث التعاون في تجارة الأدوية مع الإمارات

وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال
أش أ
dostor.org/2137034

استقبل خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة الإماراتية، بحضور الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، والدكتور أحمد حجازي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.

وتناول اللقاء استعراض سبل وأوجه التعاون المشترك بين الشركات الإماراتية والشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام العاملة في مجال إنتاج وتجارة الأدوية، حيث أبدى الوزير ترحيبه بالتعاون مع الجانب الإماراتي فى ظل العلاقات الطيبة والوطيدة التي تجمع بين البلدين على كافة الأصعدة.

وأكد الوزير أن الوزارة لديها خطة شاملة لتطوير شركات الأدوية التابعة لها سواء في مجال صناعة الدواء أو عمليات التجارة والتسويق، مستعرضًا ملامح خطة تطوير المصانع والمخازن والفروع التابعة للشركات، وكذلك فرص الشراكة الاستثمارية المتاحة بالشركات وإمكانية الاستفادة من الخبرات المشتركة بين الجانبين فيما يخص إنشاء مصانع جديدة أو فروع ونقاط توزيع للمنتجات.

وأشار إلى السعي للتوسع في صناعة الدواء واغتنام الفرص المتاحة في السوق المصري الضخم في ضوء ما تتمتع به الشركات التابعة من قدرات عالية، والاستفادة من الأصول العقارية غير المستغلة في تمويل عمليات إعادة الهيكلة.

كما طلب الوزير من إدارة الشركة القابضة إعداد ملف شامل بشأن خطة تطوير الشركات التابعة لها والفرص الاستثمارية المتاحة وعرضه على الجانب الإماراتي لبحث إمكانية التعاون والشراكة في عملية إعادة الهيكلة.

من جانبه، أكد الدكتور وكيل وزارة الصحة الإماراتية رغبة الجانب الإماراتي في التعاون مع شركات الأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ودعم العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، حيث أشار إلى أن مصر تمثل سوقًا كبيرًا بتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة، وكذلك إبرام مصر للعديد من اتفاقيات التبادل التجاري على المستوى العربي والإفريقي والدولي.

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