دفاع «فض رابعة» يطالب بسماع شهادة «إبراهيم» في جلسة سرية

تستمع محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، لمرافعة دفاع المتهمين في قضية "فض اعتصام رابعة".



طالب دفاع 15 متهمًا في قرار الإحالة ببراءتهم تأسيسًا على بطلان التحقيقات، وطالب باستبعاد شهادة اللواء محمد إبراهيم، لإجرائها فى جلسة سرية.



واستمعت المحكمة، لمرافعة الدفاع الحاضر عن المتهم 92 بأمرالإحالة، و14 آخرين، واستهل مرافعته بطلب البراءة لموكليه تأسيسًا على بطلان التحقيقات مع المتهمين لبدء التحقيق معهم بعد مرور 24 ساعة من واقعة القبض، بالمخالفة للمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية.



ودفع ببطلان تحريات البحث الجنائى المحررة بمعرفة اللواء محمد توفيق، وانتفاء أركان جريمة التجمهر بركنيها المادى والمعنوى.



كما طالب الدفاع، باستبعاد شهادة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق كونها تم سماعها فى جلسه، ولم يتمكن الدفاع من مناقشته.



ووجهت لهم النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.