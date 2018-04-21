مجلس الأمن الدولي يجتمع في «مزرعة» لمناقشة الوضع السوري

يلتقي أعضاء مجلس الأمن الدولي في مزرعة معزولة على الطرف الجنوبي للسويد، اليوم السبت، في مسعى لتخطي انقسامات عميقة حول إنهاء الحرب في سوريا.



وفي أول خطوة من نوعها للمجلس الذي عادة ما يعقد جلسته السنوية في نيويورك، دعت السويد العضو غير الدائم في المجلس، السفراء الـ15 والأمين العام انطونيو جوتيريس هذه السنة لعقد اجتماعهم غير الرسمي في باكاكرا.



ولم يتم بعد تأكيد حضور الموفد الدولي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا.



والمزرعة كانت المقر الصيفي لداغ همرخولد، الذي كان ثاني أمين عام للأمم المتحدة ولقي مصرعه في حادث تحطم طائرة في إفريقيا بشكل غامض عام 1961.



وتضم المزرعة الواقعة في قلب محمية طبيعية على بعد مسافة قصيرة عن بحر البلطيق، أربعة مبان حول باحة وخضعت لأعمال ترميم في السنوات الاخيرة، والجناح الغربي هو المقر الصيفي للأكاديمية السويدية التي تمنح جوائز نوبل للأدب.