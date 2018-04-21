اليوم.. ختام فعاليات ملتقى «مطوري المحمول» بالقرية الذكية

يختتم اليوم معهد تكنولوجيا المعلومات، ملتقى "مطوري البرامج وتطبيقات المحمول 2018" بالقرية الذكية.



وقالت هبة صالح، مدير المعهد، إنه تم عقد مجموعة من الورش والتطبيقات الخاصة بالتليفون المحمول، بمشاركة واسعة من شباب والمبدعين، من خلال مسابقة لمطوري البرامج وتطبيقات المحمول.



وأضافت "صالح" - في تصريحات لها - أن هذا الملتقي فرصة جيدة لطرح مزيد من الأفكار الناشئة، ومناقشة كل ما يتعلق بتطبيقات المحمول ومطوري المستقبل، مؤكدة على دعم وزارة الاتصالات لهذه الأفكار الناشئة والبرامج والتطبيقات التي تحقق نمو في سوق المحمول.



ويجمع الملتقى جميع المهتمين بمجال تطبيقات الهواتف المحمولة، والمطورين، وخبراء تكنولوجيا الهاتف المحمول، ومصنعي الأجهزة، ورجال الأعمال، والمتخصصين في مجال الأمن، والمُختبرين، ومصممي البرامج، والمتخصصين في هذا المجال. وخلال الملتقى، يستكشف المشاركون أحدث التطبيقات، والمنتجات، والتقنيات، والشركات الناشئة، والأعمال التجارية والفرص، كما يشاركون في مختلف ورش العمل التفاعلية والمسابقات.

