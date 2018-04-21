العثور على باحث فلسطيني مقتولًا بطلقات نارية في ماليزيا

أعلنت السلطات الماليزية العثور على جثة باحث فلسطيني الجنسية مقتولًا بطلقات نارية، وهو في طريقه إلى المسجد لأداء صلاة الفجر، في شارع ميرانتي بمحافظة سيتابك، في وقت مبكر من صباح اليوم السبت.



وذكرت وكالة أنباء «برناما» الماليزية، أن الباحث البالغ من العمر 35 عامًا مصاب بأربع طلقات نارية في الرأس والجسد، أطلقها رجلان على متن دراجة نارية ذات سرعة فائقة.



وقال رئيس شرطة كوالالمبور، السيد مزلان لازم: «المشتبه به أطلق على الضحية أكثر من 10 رصاصات، والتفتيش وجد أن هناك أربع طلقات نار على رأس الضحية وجثتها، التي تأكد قتلها في مكان الحادث، وعثرت الشرطة على قذيفتين في مكان الحادث».



وأوضح أن «الفلسطيني» كان محاضرًا في جامعة خاصة في العاصمة كوالالمبور، وإماما مساعدا في مسجد، وكان يعيش مع زوجته وأطفاله الثلاثة.



وأفاد بأن دافع القتل لا يزال قيد التحقيق، والشرطة تصر على إجراء تحقيق من جميع الزوايا، كما تضع في اعتبارها عناصر «داعش» الإرهابية.



وكانت مواقع محلية فلسطينية قد أفادت بأن الباحث القتيل يدعى «فادي محمد البطش»، وهو دكتور متخصص في الهندسة الكهربائية، وحاصل على جائزة أفضل باحث عربي.

