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السبت 21/أبريل/2018 - 10:45 ص

السودان وإثيوبيا يبحثان تعزيز التعاون السياسي والتجاري

السودان وإثيوبيا
عبير سليم
dostor.org/2137028

بحث وزير الدولة بالخارجية السودانية، محمد عبد الله إدريس، مع نظيرته الإثيوبية، هيرود زمنا، العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون السياسي والتبادل التجاري والاقتصادي وآليات تنفيذ ذلك التعاون.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا)، أوضح "إدريس" عقب لقائه بمدينة بحر دار، مساء أمس الجمعة، وزيرة الدولة بالخارجية الإثيوبية، أن اللقاء تناول ترتيبات انعقاد المؤتمر التأسيسي للمجموعة الاقتصادية للقرن الأفريقي الذي تستضيفه الخرطوم فى مايو المقبل على مستوى الخبراء والوزراء ورؤساء الدول.

وأضاف أن اللقاء تطرق للتنسيق بين البلدين فيما يتعلق بأعمال منتدى "تانا للأمن الأفريقي" الذي يبدأ أعماله اليوم السبت.

يشار إلى أن الرئيس السودانى، عمر البشير، يترأس وفد بلاده فى منتدى تانا رفيع المستوى حول السلم والأمن فى أفريقيا، الذى تستضيفه مدينة بحردار الإثيوبية، اليوم وغدًا.

السودان وإثيوبيا يبحثان تعزيز التعاون السياسي والتجاري
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