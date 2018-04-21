الاتحاد العالمي للشعراء يطلق مسابقة «شاعر مصر»

أعلن الاتحاد العالمي للشعراء، عن إطلاق مسابقة «شاعر مصر» للشعر الفصيح والعامي، فضلًا عن جائزة الاتحاد لأفضل شاعر فصحى وأفضل شاعر عامية مصريين.



وقال الشاعر أحمد خطاب، عضو لجنة المسابقات والجوائز، إن مسابقة «شاعر مصر» تهدف إلى الإثراء بالحركة الثقافية فى مصر وعلو مكانة ودور الشعر وتشجيع الشعراء الشباب على الإبداع والإنتاج، مضيفا أن المسابقة من شروطها أن يكون الديوان المتقدم للمسابقة غير مطبوع، وذلك لضمان أن يكون المتقدمين للمسابقة منتجين بالفعل، وكذلك لتوفير فرصة النشر لهم، بالإضافة إلى الجوائز المالية.



وأشار «خطاب» إلى أن المسابقة تعتبر هي الأولى فى الشعر للاتحاد العالمي للشعراء، كما سيتم عمل فعاليات وأمسيات شعرية فى الفترة القادمة، للتواصل مع الشعراء والجمهور فى ربوع مصر كافة.



وتابع: «نحاول أن نقدم للساحة الشعرية المصرية أصواتًا جديدة وتجارب مهمة، لم يتم تسليط الضوء عليها ودعم من يستحقون الدعم الثقافي والأدبي».



يذكر أن قيمة جوائز المسابقة فرع شعر الفصحى والعامية، 20 ألف جنيه للمراكز الأولى، و15 ألف جنيه للمركز الثاني، و10 ألف جنيه للمركز الثالث، مع طباعة الدواوين للأعمال المراكز الثلاثة، والاكتفاء بطباعة الأعمال فقط، للمراكز الرابع والخامس.



وتشترط المسابقة ألا يزيد عمر المتسابق عن 40 عامًا في 31 ديسمبر 2018، وألا تكون الدواوين قد شاركت في أي مسابقة أو تم نشرها بأية صورة من صور النشر من قبل.



ويسلم المتسابق 4 نسخ ورقية مطبوعة من الديوان ونسخة إلكترونية على CD، في مقر الاتحاد يوميًا من العاشرة صباحًا إلى الخامسة مساء ما عدا الجمعة والسبت، أو يرسلها بريديًا.