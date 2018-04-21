سقوط فلاح بحوزته سلاح ناري بالفيوم

ألقت الأجهزة الأمنية بالفيوم، القبض علي فلاح بحوزته سلاح ناري، مقيم قرية تطون المعروفة باسم ميلانو الفيوم، كما عثر بحوزته علي طلقات حية، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.



كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارًا من اللواء حسام فوزي، مدير المباحث يفيد تمكن قوة أمنية من وحدة مباحث اطسا، برئاسة، المقدم وائل عبد الحي، رئيس المباحث من ضبط "جمعة. ع"، 35 سنه، فلاح، وبحوزته سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش عيار 16 ملي، وطلقتين لذات العيار.



تم التحفظ علي المضبوطات، وتم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة حمل رقم، 2606 إداري مركز اطسا، لسنه 2018، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.