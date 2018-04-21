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السبت 21/أبريل/2018 - 10:42 ص

عميد «آداب المنصورة»: وضعنا ثقتنا بفريق المسرح ليختار ما يقدمه

عميد «آداب المنصورة»:
الدقهلية - عمرو الحوتى
dostor.org/2137023

أكد الدكتور رضا سيد أحمد عميد كلية الآداب جامعة المنصورة، احترامه لحرية الفكر والإبداع واحترام دور المسرح كنشاط طلابى.

وأشار عميد الكلية إلى أن العرض المسرحى «آخر أيام الأرض» سيتم عرضه خلال هذا الأسبوع، مضيفًا أنه منذ اليوم الأول وضعت ثقتى فى طلاب الكلية لحرية اختيار ما يمثلونه خلال العروض المسرحية، مؤكدًا أن هذه الثقة لا تزال مستمرة، لكن من خلال بعض الأسس والمعايير التى تحافظ على القيم والتعاليم والمبادئ الجامعية، داعيًا طلاب الكلية لحضور العرض المسرحى لدعم زملائهم، متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق.

يذكر أن الدكتور محمود سليمان الجعيدى وكيل كلية الآداب لشؤون التعليم والطلاب قد اتخذ قرارًا بتأجيل عرض العمل المسرحى «آخر أيام الأرض»، والذى تدور أحداثه حول ظهور المسيح الدجال، وذلك لتشكيل لجنة فنية تتضمن أساتذة من التاريخ الإسلامى، والفلسفة الإسلامية، وعلم النفس، والنقد الأدبى؛ لبحث المسرحية والتأكد من عدم وجود أى مخالفات تمس الدين أو التاريخ.

عميد «آداب المنصورة»: وضعنا ثقتنا بفريق المسرح ليختار ما يقدمه
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