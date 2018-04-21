مسيرة تدعو لإنهاء الاستغلال الجنسى للنساء فى اليابان

انضمت طالبات جامعيات إلى كبار المسئولين الحكوميين وضباط شرطة في مسيرة حاشدة في طوكيو للدعوة إلى وضع حد للجرائم الجنسية التي تستهدف الفتيات.



وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية اليوم السبت أن حوالي 140 شخصا من بينهم أعضاء في مجموعة مدنية لمساعدة النساء الضحايا جابوا شارع شيبويا المركزي أمس الجمعة، وهو مكان شائع للشباب، حيث خصصت الحكومة شهر أبريل بأنه شهر الحملة ضد الأداء القسري في مقاطع الفيديو للبالغين والجرائم المرتبطة بذلك.



وقالت وزيرة تمكين المرأة سايكو نودا، خلال التجمع الحاشد إن القضاء على الاستغلال الجنسي مهمة للمجتمع ككل، مضيفة:أدعو لتعاون الشعب بأسره.



وذكرت منظمة لايتهاوس، وهي مجموعة مقرها طوكيو تساعد ضحايا الاتجار بالبشر، أنها تلقت اتصالات من 100 امرأة في عام 2016 و99 امرأة في عام 2017 لإجراء المشاورات والدعم بعد إجبارهن على الظهور في مقاطع فيديو للبالغين حيث تم خداعهن بعد توظيفهن كعارضات أزياء.