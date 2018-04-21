غدًا.. «تعليم البرلمان» تناقش مخصصات القطاع فى الموازنة الجديدة

قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن اللجنة ستجتمع غدا الأحد، لمناقشة ميزانية قطاع التعليم بما ورد بمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة 2018-2019، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك جلسة دراسة ونقاشات للأرقام التي تم وضعها في المخصصات، وتحديد احتياجات اللجنة وأولويات الزيادة في القطاع، وبعدها ستقوم اللجنة بدعوة الوزارات لعرض ملاحظاتها على الموازنة.



وأكدت« نصر» في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن مخصصات قطاع التعليم وصلت في الموازنة الجديدة لـ89 مليار جنيه، وهذا غير كاف على الإطلاق ولن تقبل اللجنة مرور الميزانية بهذا الشكل للعام الجديد.