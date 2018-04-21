البرلمان: تعديل أى بند فى الموازنة الجديدة «حق لنا»
أكد النائب عبدالرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة، أحقية اللجنة طلب «التعديل والحذف والإضافة» على أي رقم داخل الموازنة العامة للدولة.
وأشار «الزنط»- لـ«الدستور»- إلى أن اللجنة ستبدأ في مناقشة الموازنة الجديدة- غدًا- بحضور 3 مندوبين من «وزارة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، ووزارة القوى العاملة»، مشيرًا إلى أنها لم تطلع- حتى الآن- على أي رقم داخلها؛ نظرًا لأنها تم تحويلها إليها منذ أيام قليلة، وقت انشغالها بمناقشة بعض مشكلات صرف المعاشات بالمحافظات.