القاهرة : السبت 21 أبريل 2018
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سياسي
السبت 21/أبريل/2018 - 09:27 ص

البرلمان: تعديل أى بند فى الموازنة الجديدة «حق لنا»

النائب عبد الرازق
النائب عبد الرازق زنط
عائشة حسن
dostor.org/2136954

أكد النائب عبدالرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة، أحقية اللجنة طلب «التعديل والحذف والإضافة» على أي رقم داخل الموازنة العامة للدولة.

وأشار «الزنط»- لـ«الدستور»- إلى أن اللجنة ستبدأ في مناقشة الموازنة الجديدة- غدًا- بحضور 3 مندوبين من «وزارة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، ووزارة القوى العاملة»، مشيرًا إلى أنها لم تطلع- حتى الآن- على أي رقم داخلها؛ نظرًا لأنها تم تحويلها إليها منذ أيام قليلة، وقت انشغالها بمناقشة بعض مشكلات صرف المعاشات بالمحافظات.

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