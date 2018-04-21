سامح حسين يستعد لأولى تجاربه فى التقديم على «دى آر إن»

أكد الإعلامي خالد حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة «راديو وان»، أن برنامج الفنان سامح حسين «استاند أب وأنت بتكلمني»؛ سيعرض على إذاعة «drn»، عقب شهر رمضان المقبل، حيث يستعد النجم لتسجيل حلقاته خلال الفترة القادمة.



البرنامج يهدف إلى اكتشاف المواهب في مجال الـ«استاند اب كوميدي»، وفكرته جديدة في الوسط الإذاعي، حيث ستتم استضافة المواهب الشابة على الهواء مباشرة.



ومن المقرر أن يعلن راديو «drn» عن الطريقة التي سيتواصل بها مع الموهوبين في هذا المجال؛ لاستضافتهم.