«البنا» يرأس اجتماع مجلس «الإصلاح الزراعى»

كلف الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتيسير علي المنتفعين وعلاج المشاكل التي تواجههم، حفاظًا على مصالحهم واستقرارهم، بما سيكون له مردود إيجابي من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية عليهم.



جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالمنتفعين والموافقة على تخصيص مساحات لإقامة مشروعات المنفعة العامة للتيسير على المواطنين.



وقرر مجلس الإدارة الموافقة على مقترحات إضافية لبنود العقود مما يضمن حقوق المنتفع وحقوق الهيئة وتجنب السلبيات التي تضر بالصالح العام وتساعد الهيئة على حفظ مستحقاتها، فضلا عن الموافقة على البيع بالطرق القانونية شريطة سداد كامل الثمن، وفِي حال موافقة المجلس على التقسيط يكون بدفع 25 ‎%‎ مقدم الثمن وباقي القيمة على ثلاث سنوات بقيمة 25 ‎%‎ لكل عام، وبفائدة مستحقة بقيمة 7 ‎%‎ عن كل قسط، وفِي حالة التأخير عن ميعاد القسط يحتسب غرامة مالية تعادل قيمة فائدة البنك المركزي.