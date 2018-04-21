إرسال فريق أوروبى إلى ليبيا لتقييم السلامة الجوية

اتفقت وزارة المواصلات في حكومة الوفاق الوطني الليبية، مع لجنة تنسيق السلامة الجوية الأوروبية، على إرسال الأخيرة فريقا متخصصا- خلال فصل الصيف-؛ لتقييم السلامة الجوية، والمساعدة في تقديم برامج تدريبية بهذا الشأن.



ووفقا لبيان المكتب الإعلامي للوزارة- الذي أوردته «قناة ليبيا»، صباح اليوم-؛ فإن هذا الاتفاق جاء خلال اجتماع أعضاء «اللجنة الجوية الأوروبية»، مع المفوض بمهام وزير المواصلات في حكومة الوفاق الوطني، «ميلاد معتوق»- أمس- في العاصمة البلجيكية بروكسل.



ولفت المكتب الإعلامي إلى أن الاجتماع ناقَشَ ما تم إنجازه من إجراءات وأعمال؛ لتحسين وضع السلامة الجوية في ليبيا، من طرف الطيران المدني الليبي وشركات الطيران بها؛، بهدف رفع الحظر الجوي المفروض من الاتحاد الأوروبي على تلك الشركات.