غادة عادل تعود إلى زوجها فى السينما بـ«فيلم اجتماعى»

تستعد الفنانة غادة عادل، لتقديم مشروع سينمائى ضخم، يتناول حقبة كبيرة من الزمن فى مصر، خلال الفترة من 1850 إلى 2018، وذلك فى عودة للتعاون بينها وبين زوجها المخرج مجدى الهوارى منذ فترة طويلة.



ويشارك في الفيلم 25 نجما ونجمة من مصر وبعض الدول العربية، وذلك بميزانية مفتوحة، حيث تبدأ «غادة» تصويره؛ عقب انتهائها من العمل في الفيلم السينمائى «نادي الرجال السري» أمام الفنان كريم عبدالعزيز.



ومن المقرر أن تبدأ جلسات العمل الخاصة بالفيلم؛ عقب إجازة عيد الفطر، خاصة أنه من فكرة مجدى الهوارى، ويبحث عن كاتب؛ لبلورتها، حيث تدور في إطار اجتماعي، بعيدًا عن السياسة والتاريخ.



ويتوقع بدء تصوير الفيلم، أواخر 2018؛ ليكون جاهزًا للعرض في 2019.