«معاكسة تليفونية» تتسبب فى مقتل شاب بروض الفرج

أمر المستشار شريف الكفافي، رئيس نيابة روض الفرج، بحبس المتهم بقتل صديقه؛ بسبب معاكسته لشقيقته، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكشفت تحقيقات أحمد عبدالرحمن ماضي، مدير النيابة، بسكرتارية باهر عطية، عن أن الواقعة حدثت يوم الأحد الماضي، عندما علم المتهم «جابر. ع. ع. م» 40 عامًا، من شقيقته، أن المجني عليه «أسامة. س. س» 39 عاما، أحد جيرانه، يحدثها في الهاتف المحمول؛ لمعاكستها، محاولا إغواءها؛ فقرر قتله انتقاما لشرفه.



وأضافت التحقيقات أن المتهم استل سلاحا أبيض «سكين»، وخرج من بيته ممسكا إياه بيده، وما أن ظفر به؛ حتى وجه له عدة طعنات قاتله في البطن قاصدًا إزهاق روحه، وفر هاربًا.



وانتقل أحمد عبدالرحمن ماضي، مدير النيابة، إلى مستشفى معهد ناصر برفقة الأجهزة الأمنية؛ لمناظرة جثمان المجني عليه، وتبين وجود عدة طعنات نافذة في البطن، وقرر التصريح بدفنه، وسرعة ضبط وإحضار المتهم.



وبإلقاء القبض على المتهم؛ أقر أمام النيابة بارتكاب الواقعة دفاعا عن شرفه، فوجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.