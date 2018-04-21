مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يطالب بتحقيق دولى فى قتل المدنيين بغزة

طالب المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور من مجلس حقوق الإنسان تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في مقتل وجرح فلسطينيين خلال الاحتجاجات في غزة.



وجدد منصور - في تصريحات من مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت - مطالبته للمجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، بالقيام بمسئولياته في توفير الحماية الدولية لشعب الفلسطيني في ظل الجرائم والسياسة القمعية التي تنفذها إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن أجل صون الأمن والسلم الدوليين وتحقيق سيادة القانون ومحاسبة من يتجاهلها أو يتعمد انتهاكها.



وأوضح منصور أن قوات الاحتلال الإسرائيلية قتلت أربعة مدنيين فلسطينيين، من بينهم طفل وشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأصابت أكثر من 730 شخصا بجروح، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمدنيين الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ بدء مسيرة العودة الكبرى التي بدأت في 30 مارس إلى 35 مدنيا فلسطينيا، وعدد الجرحى والمصابين إلى نحو 4000 جريح.