مقتل 6 من عناصر طالبان خلال اشتباكات مع الجيش الأفغانى

أعلن الجيش الأفغاني، مقتل ستة مسلحين على الأقل تابعين لحركة طالبان، بمن فيهم أحد قادة الحركة، في إقليم فارياب بشمال أفغانستان.



ونقلت وكالة أنباء «خاما برس» الأفغانية، اليوم السبت، عن بيان أصدره فيلق شاهين 209 التابع للجيش الأفغاني، أن الاشتباكات أسفرت أيضا عن إصابة أربعة مسلحين تابعين لطالبان، بالإضافة إلى إصابة أحد جنود قوات الجيش.



ونفى الجيش الأفغاني وقوع خسائر في صفوف المدنيين والسكان المحليين جراء الاشتباكات.



وكانت القوات الجوية الأفغانية، قد شنت غارات على مخابئ تابعة لمسلحين في إقليم فارياب، الشهر الماضي، وأسفرت عن مقتل ثمانية مسلحين على الأقل.