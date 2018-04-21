القاهرة : السبت 21 أبريل 2018
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السبت 21/أبريل/2018 - 08:53 ص

سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
dostor.org/2136936

شهدت شوارع وميادين القاهرة والجيزة، سيولة مرورية وانتظام في حركة سير السيارات، فيما رصدت كاميرات المراقبة عددا من المخالفات، وتم تحريرها بمعرفة رجال المرور.

وظهر انسياب في حركة سير السيارات، بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادي وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات المرورية بجميع الطرق والشوارع الرئيسية، كما شهد كوبري أكتوبر، ونفق الأزهر، وشوارع فيصل وميدان رمسيس والتحرير والجلاء سيولة مرورية، كما شهد شارع البطل أحمد عبدالعزيز وجامعة الدول العربية، سيولة فى حركة سير السيارات.

جاء ذلك وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية لملاحظة حركة السيارات بناءً على تعليمات اللواءين علاء متولى، وطارق حجاج، مديري الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة.

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