«جوجل» تطلق خدمة جديدة منافسة لـ«واتس آب»

أطلقت شركة «جوجل» خدمة المراسلة المجانية عبر الرسائل النصية لتدخل حلبة المنافسة مع تطبيق «واتس آب».



وذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية أن الخدمة ستتاح مجانا على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام «أندرويد» المملوك لشركة جوجل والذي يعمل على غالبية الهواتف الذكية ما عدا أبل .



وتتشابه الخدمة مع «واتس آب» في أنها تخبر المرسل عندما يقرأ المستلم الرسالة، كما تظهر إن كان مستلم الرسالة يكتب في الوقت الحالي للرد على ما ورده.



واشتركت في خدمة «الدردشة» الجديدة لجوجل أكثر من 50 شركة اتصالات في جميع أنحاء العالم، حيث لا تزال الخدمة في مراحلها التجريبية الأولى، إذ لم تعلن جوجل عن موعد طرح هذا التطبيق في الأسواق على نطاق أوسع.