غدًا.. الملتقى الإعلامي العربي يبدأ أعماله بالكويت بمشاركة 70 مصريًا

تبدأ غدا الأحد، فعاليات الدورة الخامسة عشر للملتقى الإعلامي العربي بالكويت، والتى تقام على مدى يومين تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، وبحضور كوكبة من الإعلاميين في العالم العربي، بينهم 70 إعلاميا مصريا.



وستبدأ فعاليات الملتقى من خلال تنظيم خمس حلقات نقاشية فى اليوم الأول، يعقبها الافتتاح الرسمي فى الساعة الثامنة مساء، والذي سيتم خلاله افتتاح معرض (تكنولوجيا الاتصال ووسائل الإعلام)، الذي يقام على هامش الملتقى.



ويركز الملتقى فى دورته الخامسة عشرة، على كيفية معالجة الأخبار الكاذبة، وتجنب اللبس في نشر الخبر غير الصحيح، خاصة مع ازدياد مصادر الأخبار وتنوعها وازدياد الاهتمام بوسائل الإعلام بشكل لافت، بالإضافة الى تأكيد دور المؤسسات والمنظمات الإعلامية في المجتمع، فى مجال تعبئة الرأي العام المحلي والدولي بالأخبار والمعلومات، التي يتم من خلالها إثراء المجتمعات بالمعلومات والأفكار البناءة، والتي يتبعها اتخاذ القرار ومن ثم التنفيذ.



وقد تم اختيار إمارة الشارقة كضيف شرف للملتقى، امتدادا للعلاقة التاريخية المتينة بين كل من الكويت وإمارة الشارقة، والتى ستعزز حضورها للملتقى بمشاركتها في معرض (تكنولوجيا الاتصال ووسائل الإعلام)، بجناح يشمل ما تقدمه من مبادرات ومشروعات على المستوى الإعلامي والثقافي.



تجدر الإشارة إلى أن الملتقى الإعلامي العربي تأسس بالكويت عام 2003، بهدف تطوير الخطاب الإعلامي العربي، وتطوير إمكانات وقدرات الإعلاميين العرب والمؤسسات الإعلامية، من خلال عقد العديد من الأنشطة والفعاليات في مختلف الدول العربية، باعتباره عضوا مراقبا في اللجنة الدائمة للإعلام، ومجلس وزراء الإعلام العرب في جامعة الدول العربية.

