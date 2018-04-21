ضبط 1094 مخالفة مرورية فى المنوفية

شيرين بصحبة زوجها حسام حبيب في عزاء والدها (صور)

التقطت «الدستور» صورًا للفنانة شيرين عبدالوهاب بصحبة زوجها المطرب حسام حبيب في سرادق عزاء والدها، حيث وقف الثنائي معًا ليتناوبان الحديث. وحرص عدد كبير من الفنانين على الحضور لتقديم واجب العزاء في ...