ضبط 1094 مخالفة مرورية فى المنوفية
شن رجال الأمن المنوفية، حملة مرورية مكبرة، تحت إشراف مساعد الوزير، اللواء أحمد عتمان.
وأسفرت الحملة عن ضبط 1094 مخالفة متنوعة.
واتخذت الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
شن رجال الأمن المنوفية، حملة مرورية مكبرة، تحت إشراف مساعد الوزير، اللواء أحمد عتمان.
وأسفرت الحملة عن ضبط 1094 مخالفة متنوعة.
واتخذت الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
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