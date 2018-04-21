تسمم طالبة بالثانوية في المنوفية

أصيبت طالبة بالمرحلة الثانوية، في مركز شبين الكوم بالمنوفية، بحالة تسمم؛ إثر تناولها قرصا لحفظ الغلال بسبب إهمالها في مذاكرة الدروس.



مأمور مركز شبين الكوم، تلقى إخطارا من المستشفى الجامعي يفيد باستقباله "ن. م. ع " 17 سنة- طالبة بالصف الثاني الثانوي، مصابة بحاله تسمم، ادعاء تناول قرص لحفظ الغلال، وحالتها العامة سيئة، ولا يمكن استجوابها.



وبالانتقال وسؤال والدتها "هـ. ا. ع" 43 سنة- ربة منزل؛ قررت بإذابة ابنتها قرصًا لحفظ الغلة داخل كوب من الماء وتناولته؛ وذلك لعدم مواظبتها على مذاكرة دروسها، ولم تتهم أحدا، ونفت الشبهة الجنائية.



وحرر عن الواقعة المحضر رقم 2182 إداري مركز شبين الكوم لسنة 2018.