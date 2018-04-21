«فض رابعة ورشوة سعاد الخولي».. أبرز محاكمات اليوم

محاكمة "بديع" و738 متهما في "فض اعتصام رابعة"



تنظر محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان وعصام العريان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وأسامة ياسين وعاصم عبد الماجد وباسم عودة و732 آخرين فى اتهامهم بـ"فض اعتصام رابعة".

وأسندت إلى المتهمين عدة اتهامات أهمها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.





محاكمة سعاد الخولي في "الرشوة"



تنظر محكمة جنايات القاهرة، محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية سابقا، و6 متهمين آخرين، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم طلب وتقديم وتلقى رشاوى مالية لأداء موظف عمومي لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، وتزوير محرر رسمي واستعماله.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أحال سعاد الخولى وبقية المتهمين في القضية، إلى محكمة الجنايات أواخر شهر نوفمبر الماضي، وذلك في ختام التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة.





محاكمة طارق النهري وآخرين في "أحداث مجلس الوزراء"



تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار ناجى شحاتة، إعادة محاكمة الفنان طارق النهري و3 آخرين في "أحداث مجلس الوزراء" وحرق المجمع العلمي.

واشتعلت النيران فى المجمع العلمي خلال ديسمبر 2011، وألقى القبض على طارق النهرى فى إبريل 2012 بتهمة التورط فى القضية، وأخلت النيابة سبيله بعدها بأيام، وأصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة أحكاما غيابية بالسجن المؤبد ضد النهرى وآخرين.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم مقاومة السلطات والحريق العمد لمبانٍ ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض السيارات التابعة لوزارة الصحة.





نظر الطعن على تأسيس حزب الصف المصري



تستأنف المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، نظر الطعن المقام من لجنة الأحزاب السياسية، والذي يطالب بتأييد قرارها بالاعتراض على تأسيس حزب الصف المصري.

واختصم الطعن رقم 86645 لسنة 62 قضائية عليا، محمد عبد العاطى محمد حسن، اعتدادا بأن اللجنة قررت في جلسة 30 يوليو الماضي عدم قبول إخطار قدمه من محمد عبد العاطى بصفته وكيلا عن الوكلاء المؤسسين لحزب الصف المصري، وعرض الاعتراض على الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا عملا بنص المادة الثامنة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977.