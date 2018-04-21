القاهرة : السبت 21 أبريل 2018
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السبت 21/أبريل/2018 - 08:19 ص

إخماد حريق هائل بمصنع تشكيل معادن فى المنوفية

إخماد حريق هائل بمصنع
المنوفية _احمد عناني
dostor.org/2136928

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنوفية، من إخماد حريق هائل اندلع بمصنع لتشكيل المعادن بسبب خروج النيران عن سيطرة العمال في السادات بالمنوفية.

تلقي مأمور مركز قويسنا، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل الشركة لتشكيل المعادن وصناعه البلاستيك بالمنطقة الصناعية الثانية دائرة المركز.

بالانتقال وقوات الحماية المدنية تم إخماد الحريق، الذي نشب بكميه من الأسياخ الحديدية مصطفة علي بعضها تقدر بحوالي 3 أطنان تقريبًا خلف البوابة الرئيسية بالحوش داخل المصنع علي مساحة قيراط والشركة مكونة من ستة طوابق ملك كلً « ش. ع. ا» و«س. م. ع».

ولم ينجم عن الحريق ثمة إصابات أشخاص وبسؤال شقيق صاحب الشركة «م. ع. ا» 51 سنة مشرف عمال الشركة، قرر بقيامه والعمال بإشعال النيران بأسياخ الحديد لإزالة البويه القديمة لإعادة تصنيفها مرة أخرى وخرجت النيران عن السيطرة، ونفى الشبهة الجنائية وتم التحفظ على محل الحريق، وتكليف قسم الأدلة الجنائية بالفحص.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4142 إداري مركز قويسنا لسنة 2018، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.

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